Avokado ve soya yoğurdu
Bu içecek, cildin harika görünmesini sağlar.
- kişilik
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Avokado, cildin gereksindiği suyu sağlayan harika bir kaynak
olmanın yanı sıra, oleik asit gibi doymamış yağ asitleri ve E
vitamini yönünden de zengindir. Kırışıklıklarla mücadele eden
kolajen üretimini tetikler. Soya sütü de E vitamini ve magnezyum
gibi dokuları ve hücreleri tamir eden yararlı maddeler içerir.
Koyu mor nori, sindirimi en kolay olan yosun türüdür ve cildi
koruyan, onun diri ve parlak görünmesini sağlayan besinler
içerir.
Tarifi
1 avokado, çekirdeği
çıkarılmış ve doğranmış,
300 ml. soya yoğurdu,
1 çorba kaşığı nori rendesi.
Avokado ve yoğurdu blendırdan
geçirin. Homojenleşen
karışımın üzerine rendelenmiş
noriyi serpiştirin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6,
C, D, E, K, beta-karoten, biyotin,
folik asit; kalsiyum, bakır, iyot,
demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, sodyum, çinko,
lignan, omega 6 yağ asitleri,
tryptophan.