Avokado ve soya yoğurdu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu içecek, cildin harika görünmesini sağlar.

- kişilik -

Avokado, cildin gereksindiği suyu sağlayan harika bir kaynak olmanın yanı sıra, oleik asit gibi doymamış yağ asitleri ve E vitamini yönünden de zengindir. Kırışıklıklarla mücadele eden kolajen üretimini tetikler. Soya sütü de E vitamini ve magnezyum gibi dokuları ve hücreleri tamir eden yararlı maddeler içerir. Koyu mor nori, sindirimi en kolay olan yosun türüdür ve cildi koruyan, onun diri ve parlak görünmesini sağlayan besinler içerir.



Tarifi

1 avokado, çekirdeği çıkarılmış ve doğranmış, 300 ml. soya yoğurdu, 1 çorba kaşığı nori rendesi.



Avokado ve yoğurdu blendırdan geçirin. Homojenleşen karışımın üzerine rendelenmiş noriyi serpiştirin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta-karoten, biyotin, folik asit; kalsiyum, bakır, iyot, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, lignan, omega 6 yağ asitleri, tryptophan.