Sağlıklı ve lezzetli bir çaya ne dersiniz?

Malzemeler

1 ayva

1 çubuk tarçın

2 kakule

2 karanfil

3 su bardağı su

1 avuç adaçayı



Hazırlanışı:

Ayvaları yıkayıp kabuklarını soymadan ve çekirdeklerini çıkarmadan iri parçalar halinde doğrayıp bir tencereye alın. Tarçın, kakule ve karanfili ekleyin. üzerine suyu ilave edip kaynatın. Ayvaların kokusu çıkmaya başlayınca adaçayını ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatın. çayınızı süzün ve bal ile tatlandırarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

