menu

close

menu

close

menu

close

Badem

 - kişilik   -
Tarifi
• 1 kap kabuklarından ayrılmış ve
kavrulmamış çiğ badem
• 2-3 bardak içme suyu
• Süzmek için temiz tülbent

Bir kap bademi bir gece içme suyunda bekletin. Sabah bademlerin suyunu süzün ve blender’a atın. 2-3 bardak su ekleyin. Bademin posasını tülbent yardımıyla süzerek ayırın. Buzdolabında 3-4 gün taze olarak muhafaza edebilirsiniz.Ödemi azaltır, kasların güçlenmesini sağlar, karın bölgesinde biriken yağların atılmasını kolaylaştırır.

Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor , B1-B2 vitamini, pantotenik asit.

En çok okunanlar

Son Eklenenler