Badem

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- kişilik -

Tarifi

• 1 kap kabuklarından ayrılmış ve

kavrulmamış çiğ badem

• 2-3 bardak içme suyu

• Süzmek için temiz tülbent



Bir kap bademi bir gece içme suyunda bekletin. Sabah bademlerin suyunu süzün ve blender’a atın. 2-3 bardak su ekleyin. Bademin posasını tülbent yardımıyla süzerek ayırın. Buzdolabında 3-4 gün taze olarak muhafaza edebilirsiniz.Ödemi azaltır, kasların güçlenmesini sağlar, karın bölgesinde biriken yağların atılmasını kolaylaştırır.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor , B1-B2 vitamini, pantotenik asit.