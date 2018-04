Böğürtlen, elma ve ananas

Bu meyve karışımı sizi ayağa kaldıracak.

Böğürtlen, C vitamini içeren, çilek, dut ve ahududu gibi meyveler arasında pitostrojen yönünden en zengin olan meyvedir. Vücudunuzun dopinge ihtiyaç duyduğu anda böğürtlen size bunu fazlasıyla verir. Taze sıkılmış elma suyu enerji veren, C vitamini, fruktoz ve malik asit yönünden zengindir. Doğal bir antibiyotik olarak bilinen ananas aynı zamanda, vücudun enerji üretmek için kullandığı enzimler için gerekli olan mangan içerir. Bir bardak taze ananas suyu mangan mineral yönünden oldukça zengindir.



Tarifi

25 adet böğürtlen, 2 elma, dilimlenmiş, 1 adet ananas, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş.



Karışımınızı bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkın, elde ettiğiniz suyu hemen tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K , beta karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko, bromalin, malik asit, pektin.