Böğürtlen, elma ve ananas
Bu meyve karışımı sizi ayağa kaldıracak.
- kişilik
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Böğürtlen, C vitamini içeren, çilek, dut ve ahududu gibi meyveler
arasında pitostrojen yönünden en zengin olan meyvedir. Vücudunuzun
dopinge ihtiyaç duyduğu anda böğürtlen size bunu
fazlasıyla verir. Taze sıkılmış elma suyu enerji veren, C vitamini,
fruktoz ve malik asit yönünden zengindir. Doğal bir antibiyotik
olarak bilinen ananas aynı zamanda, vücudun enerji üretmek
için kullandığı enzimler için gerekli olan mangan
içerir. Bir bardak taze ananas suyu mangan mineral yönünden
oldukça zengindir.
Tarifi
25 adet böğürtlen,
2 elma, dilimlenmiş,
1 adet ananas, kabuğu
soyulmuş ve dilimlenmiş.
Karışımınızı bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın, elde ettiğiniz
suyu hemen tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E, K ,
beta karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum, çinko,
bromalin, malik asit, pektin.