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Chocolate martini

 - kişilik   -
Malzemeler
4 cl votka
3 cl çikolata likörü
3 cl kırmızı vermut

Hazırlanışı
Buz ile shaker’da çalkalandıktan sonra kokteyl bardağına süzülür. Çikolata çubuğu ve kurutulmuş portakal dilimi ile servis edilir.

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