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Cin salatalık

İçeçeğiniz hızlıca hazır!

 - kişilik   -
MALZEMELER
6 cl cin
6 cl salatalık suyu
3 cl lime suyu

HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeler blender’dan geçirilir ve karıştırılır.

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