Domates, mango, yoğurt
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet büyük domates
• 1/2 adet mango
• 3-4 kaşık yoğurt
Domatesin suyunu sıkın, mango ve
yoğurt ile blender’a koyun, karıştırın.
Besleyici değeri yüksektir. Tok tutar ve metabolizmayı çalıştırır. Ara
öğün olarak tüketilebilir. Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler,
cildin ve saçların parlak görünmesini sağlar.
Besin değeri tablosu
Likopen, B1-B2-B6-C-E
vitamini, potasyum, lif,
A vitamini ön maddesi
beta karoten, bitkisel
protein, demir, kalsiyum,
magnezyum, sodyum,
bakır, doymuş yağ, tekli
doymamış yağ asitleri,
çoklu doymamış yağ
asitleri, fosfor, folik asit,
riboflavin, probiyotikler.