Domates, mango, yoğurt

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Tarifi

• 1 adet büyük domates

• 1/2 adet mango

• 3-4 kaşık yoğurt



Domatesin suyunu sıkın, mango ve yoğurt ile blender’a koyun, karıştırın.



Besleyici değeri yüksektir. Tok tutar ve metabolizmayı çalıştırır. Ara öğün olarak tüketilebilir. Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler, cildin ve saçların parlak görünmesini sağlar.



Besin değeri tablosu

Likopen, B1-B2-B6-C-E vitamini, potasyum, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, bitkisel protein, demir, kalsiyum, magnezyum, sodyum, bakır, doymuş yağ, tekli doymamış yağ asitleri, çoklu doymamış yağ asitleri, fosfor, folik asit, riboflavin, probiyotikler.