Elma, armut, vişne kompostosu tarifi
Malzemeler:
4 adet elma
4 adet armut
1 kase vişne
3 kaşık şeker
Hazırlanışı:
Armut ve elmaları soyup çekirdek yataklarını çıkarın ve dilimleyin. 50 ml su ve şekeri ekleyerek kısık ateşte meyveler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereye yapışmamalarına dikkat edin. Çekirdekleri ayıklanmış vişneleri ekleyin ve 1 dakika daha karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın. Buzdolabında saklayın, vanilyalı dondurma ile birlikte servis edin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.