Elma, armut, vişne kompostosu tarifi

Malzemeler:

4 adet elma

4 adet armut

1 kase vişne

3 kaşık şeker



Hazırlanışı:

Armut ve elmaları soyup çekirdek yataklarını çıkarın ve dilimleyin. 50 ml su ve şekeri ekleyerek kısık ateşte meyveler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereye yapışmamalarına dikkat edin. Çekirdekleri ayıklanmış vişneleri ekleyin ve 1 dakika daha karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın. Buzdolabında saklayın, vanilyalı dondurma ile birlikte servis edin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.