Elma, havuç ve çuha çiçeği yağı
Lezzetli ve etkili bir nemlendirici.
- kişilik
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Elmadaki C vitamini vücudun kolajen ve bağ dokusu üretimine
yardımcı olur. Havuçtaki beta-karoten gamma linoleik asit başta
olmak üzere yağ asitlerinin faaliyetini arttırır. Çuha çiçeği yağı ise
bu yağlar yönünden oldukça zengindir.
Omega 6 yağları, cildin verimli bir biçimde nemlenmesi,
kırışıklardan arınması ve hücrelerin sağlıklı biçimde
üretilmesi için oldukça önemlidir. Çuha
çiçeği yağı ayrıca cildi yenileyen E vitamini
yönünden de zengindir.
Tarifi
4 elma, ikiye bölünmüş,
3 büyük havuç, başındaki
yeşil kısım ayrılmış ve
doğranmış, 1 çorba kaşığı
çuha çiçeği yağı.
Elma ve havucun suyunu bir
meyve sıkacağı ile elde ettikten
sonra çuha çiçeği yağını katın.
Karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler C, E, K, beta-karoten,
folik asit, kalsiyum, krom, demir,
magnezyum, omega 6 yağ asitleri,
fosfor, potasyum, gamma linoleik
asit, pektin.