Elma, havuç ve çuha çiçeği yağı

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Lezzetli ve etkili bir nemlendirici.

- kişilik -

Elmadaki C vitamini vücudun kolajen ve bağ dokusu üretimine yardımcı olur. Havuçtaki beta-karoten gamma linoleik asit başta olmak üzere yağ asitlerinin faaliyetini arttırır. Çuha çiçeği yağı ise bu yağlar yönünden oldukça zengindir. Omega 6 yağları, cildin verimli bir biçimde nemlenmesi, kırışıklardan arınması ve hücrelerin sağlıklı biçimde üretilmesi için oldukça önemlidir. Çuha çiçeği yağı ayrıca cildi yenileyen E vitamini yönünden de zengindir.



Tarifi

4 elma, ikiye bölünmüş, 3 büyük havuç, başındaki yeşil kısım ayrılmış ve doğranmış, 1 çorba kaşığı çuha çiçeği yağı.



Elma ve havucun suyunu bir meyve sıkacağı ile elde ettikten sonra çuha çiçeği yağını katın. Karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, demir, magnezyum, omega 6 yağ asitleri, fosfor, potasyum, gamma linoleik asit, pektin.