Elma, incir, mango ve papaya

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Stresi yok eden bu süper besleyici içecek, vücudu ve zihni sakinleştirir.

- kişilik -

Bu yoğun lifli içecek stresi engeller ve geniş bir besin zenginliği sağlar. Elma, içerdiği C vitamini ve magnezyumla vücutta stresin etkisini azaltır. İncirdeki yüksek miktardaki kalsiyum zihni yatıştırdığı gibi, sinyallerin bir sinir hücresinden diğerine geçişini kolaylaştırır. Mango ve papaya ise stresi azaltır. Vücudun enerji üretimini düzenler, kaslar ve beyne sağlıklı oranlarda enerji sağlanmasını düzenler.



Tarif

3 elma, dilimlenmiş 1 mango, kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış, 1 papaya, soyulmuş, çekirdeği çıkarılmış ve doğranmış, 2 adet incir, sapları koparılmış.



Karışımınızı bir meyve sıkacağından geçirin, elde edeceğiniz meyve suyunu hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B3, C, E, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, silisyum, sodyum, malik asit, pektin.