Elma, incir, mango ve papaya
Stresi yok eden bu süper besleyici içecek, vücudu ve zihni sakinleştirir.
- kişilik
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Bu yoğun lifli içecek stresi engeller ve geniş bir besin zenginliği
sağlar. Elma, içerdiği C vitamini ve magnezyumla vücutta stresin
etkisini azaltır. İncirdeki yüksek miktardaki kalsiyum zihni yatıştırdığı
gibi, sinyallerin bir sinir hücresinden diğerine
geçişini kolaylaştırır. Mango ve papaya ise stresi
azaltır. Vücudun enerji üretimini düzenler, kaslar
ve beyne sağlıklı oranlarda enerji sağlanmasını
düzenler.
Tarif
3 elma, dilimlenmiş
1 mango, kabuğu soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış ve
doğranmış,
1 papaya, soyulmuş, çekirdeği
çıkarılmış ve doğranmış,
2 adet incir, sapları
koparılmış.
Karışımınızı bir meyve
sıkacağından geçirin, elde
edeceğiniz meyve suyunu
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B3, C, E, K,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
silisyum, sodyum, malik
asit, pektin.