Elma, kayısı ve tarçın

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Doğal olarak şekerli ve besleyici olan bu meyve suyu, oldukça doyurucudur.

- kişilik -

Elma, tadını büyük ölçüde vücudun yavaş yavaş parçalayabildiği meyve şekerinden alır. Büyük miktarda çözülebilir lif ile birleştiğinde kan şekeri seviyesinin istikrarlı düzeyte kalmasını ve açlık hissinin de bastırılmış olmasını sağlar. Tarçın, uçucu yağlar içerirken, kayısı lezzetli bir doyurucudur. Bu karışım, vücudun kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kandaki glikozun düşmesine engel olur.



Tarifi

4 adet elma, dilimlenmiş, 3 adet kayısı, ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış, ½ yemek kaşığı toz tarçın.



Elma ve kayısıyı meyve sıkacağından geçirin. Karıştırıp üzerine tarçın serpin ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B2, B3, B5, C, K,

beta-karoten, kalsiyum, demir,

magnezyum, manganez,

fosfor, potasyum, çinko,

elma asidi, pektin,

trytophan (amino asit).