Elma, kayısı ve tarçın
Doğal olarak şekerli ve besleyici olan bu meyve suyu, oldukça doyurucudur.
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Elma, tadını büyük ölçüde vücudun yavaş yavaş parçalayabildiği
meyve şekerinden alır. Büyük miktarda çözülebilir lif ile birleştiğinde
kan şekeri seviyesinin istikrarlı düzeyte kalmasını ve açlık
hissinin de bastırılmış olmasını sağlar. Tarçın, uçucu yağlar içerirken,
kayısı lezzetli bir doyurucudur. Bu karışım, vücudun kan
şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kandaki
glikozun düşmesine engel olur.
Tarifi
4 adet elma, dilimlenmiş,
3 adet kayısı, ikiye bölünmüş
ve çekirdeği çıkarılmış,
½ yemek kaşığı toz tarçın.
Elma ve kayısıyı meyve
sıkacağından geçirin.
Karıştırıp üzerine
tarçın serpin ve hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B2, B3, B5, C, K,
beta-karoten, kalsiyum, demir,
magnezyum, manganez,
fosfor, potasyum, çinko,
elma asidi, pektin,
trytophan (amino asit).