Elma, kivi, limon, havuç

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Tarifi

• 1 adet büyük elma

• 1 adet kivi

• 1/2 adet limon

• 1 adet havuç



Elma ve kiviyi blender’dan geçirin. Havuç ve limonun suyunu sıkın, elma ve kivi ile karıştırın.



Total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini azaltır, kan şekerini dengeler, hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller, soğuk algınlığına karşı direnç kazanmanızı sağlar, tansiyonu düşürür, ödemi azaltır, vücudu çevre kirliliğine karşı savunur, cildi güneşin zararlı etkisinden korur.



Metabolizmanın mevsim değişimlerine uyum sağlamasını sağlar.



Besin değeri tablosu

Lif, A vitamini önmaddesi beta karoten,antikanserojen flavonoidler, pektin, B1-B2-C-E vitamini, malikasit, potasyum, kükürt,klor, kalsiyum, demir,niasin, folik asit.