Elma, limon ve rezene

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Bu karışımı, öğle ve akşam yemeklerinden sonra sindirime yardımcı olması için tüketin.

- kişilik -

Malik ve tartarik asitler içeren elma, sindirimi düzenler; limon suyu da karaciğeri temizleme özelliğine sahiptir. Safra üretimini de teşvik eden limon safra kanallarını temizler. Özellikle yemeği, içkiyi fazla kaçırdığınız zamanlarda size yardımcı olacaktır. Geçmişten bu yana rezene, mide ağrıları, kramplar ve gaz sorunlarına karşı kullanılagelmiştir.



Tarifi

4 adet elma, ortadan ikiye bölünmüş, 4 adet limon, kabuğu soyulmuş ve dörde bölünmüş, 1 adet rezene soğanı, dörde bölünmüş.



Tümünü bir blendıra koyun ve suyunu çıkarın, karıştırın ve hemen için.



Besin değeri takviyesi

Vitaminler C, K, beta karoten, folik asit, kalsiyum, krom, kobalt, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, silisyum, sodyum, çinko, bioflovoidler, limonin, malik asit, pektin, tartarik asit