Elma, limon ve rezene
Bu karışımı, öğle ve akşam yemeklerinden sonra sindirime yardımcı olması için tüketin.
- kişilik
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Malik ve tartarik asitler içeren elma, sindirimi düzenler; limon
suyu da karaciğeri temizleme özelliğine sahiptir. Safra üretimini
de teşvik eden limon safra kanallarını temizler. Özellikle yemeği,
içkiyi fazla kaçırdığınız zamanlarda size yardımcı olacaktır.
Geçmişten bu yana rezene, mide ağrıları, kramplar ve gaz
sorunlarına karşı kullanılagelmiştir.
Tarifi
4 adet elma, ortadan ikiye
bölünmüş,
4 adet limon, kabuğu
soyulmuş ve dörde
bölünmüş,
1 adet rezene soğanı, dörde
bölünmüş.
Tümünü bir blendıra koyun ve
suyunu çıkarın, karıştırın ve
hemen için.
Besin değeri takviyesi
Vitaminler C, K, beta karoten,
folik asit, kalsiyum, krom,
kobalt, demir, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
selenyum, silisyum, sodyum,
çinko, bioflovoidler, limonin,
malik asit, pektin, tartarik asit