Elma, vişne ve incir
Hassas midelere uygun olan bu içecek, ağır aksak işleyen sindirim sistemini hızlandırmayı sağlar.
- kişilik
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Olgun bir elma, özellikle elma suyu, mide için sindirilmesi en
kolay besinlerden biridir. İçindeki pektinle sindirim sistemi için
önemli olan yararlı bakterilerin üremesini kolaylaştıran elma,
selülozlu yapısıyla mideyi çalışmaya teşvik eder. Ayrıca
elma, ishalin tedavisine de yardımcı olur. Mide ağrılarına
iyi gelen vişne, bununla birlikte antibiyotik özelliği
ile bağırsak sendromlarının ve bir o kadar arteritin tedavisinde
yardımcı olur. Proteinlerin sentezlenmesine
yardımcı olan fisin içeren incirin kabızlık giderici etkisi
de vardır.
Tarifi
4 adet elma, ikiye bölünmüş,
25 adet çekirdekleri çıkarılmış
vişne,
2 adet incir, sapları koparılmış.
Meyveleri bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkıp suyunu elde edin,
karıştırın ve bekletmeden tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler C, K, beta-karoten,
kalsiyum, magnezyum,
mangan, fosfor, potasyum,
bioflavonoidler, malik asit,
pektin, tryptophan.