Elma, vişne ve incir

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Hassas midelere uygun olan bu içecek, ağır aksak işleyen sindirim sistemini hızlandırmayı sağlar.

- kişilik -

Olgun bir elma, özellikle elma suyu, mide için sindirilmesi en kolay besinlerden biridir. İçindeki pektinle sindirim sistemi için önemli olan yararlı bakterilerin üremesini kolaylaştıran elma, selülozlu yapısıyla mideyi çalışmaya teşvik eder. Ayrıca elma, ishalin tedavisine de yardımcı olur. Mide ağrılarına iyi gelen vişne, bununla birlikte antibiyotik özelliği ile bağırsak sendromlarının ve bir o kadar arteritin tedavisinde yardımcı olur. Proteinlerin sentezlenmesine yardımcı olan fisin içeren incirin kabızlık giderici etkisi de vardır.



Tarifi

4 adet elma, ikiye bölünmüş, 25 adet çekirdekleri çıkarılmış vişne, 2 adet incir, sapları koparılmış.



Meyveleri bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkıp suyunu elde edin, karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler C, K, beta-karoten, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, bioflavonoidler, malik asit, pektin, tryptophan.