Elma, portakal, limon, maden suyu ve üzüm suyu ile alkolsüz sangria tarifi...
Malzemeler:
2 adet kırmızı elma
1 adet yeşil elma
1 adet portakal
1 adet limon
3 kaşık bal
4 karanfil tanesi
2 tarçın çubuğu
1 şişe kırmızı üzüm suyu
1 şişe maden suyu
Hazırlanışı:
Meyveleri ince doğrayın. Geniş bir kapta maden suyu hariç tüm malzemeyi karıştırın, 4 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bardaklara paylaştırıp üzerine 1-2 kaşık soğuk maden suyu ekleyerek meyveleriyle birlikte servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.