Ev yapımı zencefilli limonata tarifi

Malzemeler:

7 adet limon

50 g şeker

3 litre su

2 dilim taze zencefil



Hazırlanışı:

Limonları çok iyi yıkayın. Kabuklarını soyup bir kapta biriktirin. Soyduğunuz limonları sıkıp, suyunu derince bir kaba ya da büyük bir kavanoza koyun. Limon kabuklarını mutfak robotunda şekerle birlikte iyice karışıncaya kadar çekin. Sonrasında üzerine bir bardak su ekleyip tekrar karıştırın. Böylece kabuklar tüm aromasını suya verecek. Limon suyunun bulunduğu kaba, şekerle karıştırdığınız kabukları ve suyu koyun. Zencefilleri de minik parçalar halinde doğrayıp bu karışıma atın. Buzdolabında yarım gün bekledikten sonra süzüp servis edebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.