Greyfurt, limon, Amasya elması

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Tarifi

• 1 adet greyfurt

• 1 adet limon

• 2 adet Amasya elması



Limon ve greyfurtun suyunu sıkın. Elmaları meyve suyu ile birlikte blender’a koyun, karıştırın.



Total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları riskini azaltır, kan şekerini dengeler, hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller, soğuk algınlığına engel olur, tansiyonu düşürür, ödemi azaltır, vücudu temizler, toksin madde birikimini engeller.



Besin değeri tablosu

B1-B2-C-E vitamini, niasin, folik asit, pantotenik asit, posa, inositol, biyoflavonoid, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler, pektin, malik asit.