Greyfurt, limon, Amasya elması
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet greyfurt
• 1 adet limon
• 2 adet Amasya elması
Limon ve greyfurtun suyunu sıkın.
Elmaları meyve suyu ile birlikte blender’a
koyun, karıştırın.
Total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları
riskini azaltır, kan şekerini dengeler, hücrelerinizi serbest radikallerin
etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller, soğuk algınlığına
engel olur, tansiyonu düşürür, ödemi azaltır, vücudu temizler, toksin
madde birikimini engeller.
Besin değeri tablosu
B1-B2-C-E vitamini,
niasin, folik asit,
pantotenik asit, posa,
inositol, biyoflavonoid,
lif, A vitamini ön
maddesi beta karoten,
antikanserojen
flavonoidler, pektin, malik
asit.