Havuç, limon, kereviz
- kişilik
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Tarifi
• 3 adet havuç
• 1 adet limon
• 1 adet kereviz sapı
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın.
Kış hastalıklarına karşı kalkan görevi görür, bağışıklık sistemini güçlendirir, dolaşımı hızlandırır, metabolizmayı güçlendirir, ciltte biriken yağ tabakasını uzaklaştırır.
Besin değeri tablosu
Zengin karoten, kalsiyum,potasyum, A-B1-B2-C vitamini, demir, niasin, folikasit, biyoflavonoidler, folikasit, sedanonik anhidrit,sekanolin, limonen,palmitik asit, gayakol,pantotenik asit, sodyum.