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Havuç, mandalina, zeytinyağı

 - kişilik   -
Tarif
• 2 adet havuç
• 1 adet mandalina
• Birkaç damla zeytinyağı

Havuç ve mandalinayı katı meyve sıkacağında sıkın, zeytinyağı damlatın.

Metabolizmayı hızlandırır. Hücre zarının yapısını güçlendirir ve elastik dokunuzu korur. Zengin lif, omega- 3, omega-9 ve karoten içeriği ile kolesterolü düşürür ve kalp damar sağlığını korur. Kalbi güçlendirir.

Besin değeri tablosu
Karoten, kalsiyum, potasyum, A-B1-C vitamini, demir, niasin, folik asit, antikanserojen flavonoidler, omega-3, omega-9 yağ asidi.

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