Havuç, mandalina, zeytinyağı
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Tarif
• 2 adet havuç
• 1 adet mandalina
• Birkaç damla zeytinyağı
Havuç ve mandalinayı katı meyve
sıkacağında sıkın, zeytinyağı damlatın.
Metabolizmayı hızlandırır. Hücre zarının yapısını güçlendirir
ve elastik dokunuzu korur. Zengin lif, omega- 3, omega-9 ve
karoten içeriği ile kolesterolü düşürür ve kalp damar sağlığını
korur. Kalbi güçlendirir.
Besin değeri tablosu
Karoten, kalsiyum,
potasyum, A-B1-C
vitamini, demir, niasin,
folik asit, antikanserojen
flavonoidler, omega-3,
omega-9 yağ asidi.