Havuç, mango, elma, zeytinyağı
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Tarifi
• 1 adet büyük havuç
• 1/2 adet mango
• 1 adet elma
• Birkaç damla zeytinyağı
Havucu katı meyve sıkacağında sıkın.
Havuç suyunu diğer malzemelerle
blender’a koyun, karıştırın.
Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp
hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest
radikallarin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk
algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır. Dengeli yağ
asit dağılımı ile kalp sağlığını güçlendirir. Bitkisel amino asit örüntüsü
protein faydasını artırır, metabolizmayı uyandıran bir içecektir.
Besin değeri tablosu
Zengin lif, A vitamini
ön maddesi beta
karoten, antikanserojen
flavonoidler, pektin,
bitkisel protein, demir,
kalsiyum, magnezyum,
fosfor, potasyum,
sodyum, bakır, B1-B2-
B6-C-E vitamini, doymuş
yağ, tekli doymamış
yağ asitleri, ve çoklu
doymamış yağ asitleri.