Havuç, mango, elma, zeytinyağı

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Tarifi

• 1 adet büyük havuç

• 1/2 adet mango

• 1 adet elma

• Birkaç damla zeytinyağı



Havucu katı meyve sıkacağında sıkın. Havuç suyunu diğer malzemelerle blender’a koyun, karıştırın.



Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest radikallarin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır. Dengeli yağ asit dağılımı ile kalp sağlığını güçlendirir. Bitkisel amino asit örüntüsü protein faydasını artırır, metabolizmayı uyandıran bir içecektir.



Besin değeri tablosu

Zengin lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler, pektin, bitkisel protein, demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, bakır, B1-B2- B6-C-E vitamini, doymuş yağ, tekli doymamış yağ asitleri, ve çoklu doymamış yağ asitleri.