Hibiskuslu buzlu çay tarifi

Malzemeler:

7 su bardağı su

6 adet poşet hibiskus çayı

4 tatlı kaşığı esmer şeker ya da bal

Çilek

Yaban mersini

Buz

Nane (isteğe bağlı)



Hazırlanışı:

Poşet çaylar kaynar suyun içine koyulur ve 5 dakika boyunca demlendirilir. Ardından esmer şeker ya da bal ile hibiskus çayı tatlandırılır. 1/4’ü buz dolu sürahiye temizlenmiş çilek, yaban mersini ve demlendirilen çay eklenir. Karışım buzdolabında soğumaya bırakılır. Bol buz ile servis edilir, isteğe göre nane de eklenebilir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.