Hibiskuslu buzlu çay tarifi
Malzemeler:
7 su bardağı su
6 adet poşet hibiskus çayı
4 tatlı kaşığı esmer şeker ya da bal
Çilek
Yaban mersini
Buz
Nane (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Poşet çaylar kaynar suyun içine koyulur ve 5 dakika boyunca demlendirilir. Ardından esmer şeker ya da bal ile hibiskus çayı tatlandırılır. 1/4’ü buz dolu sürahiye temizlenmiş çilek, yaban mersini ve demlendirilen çay eklenir. Karışım buzdolabında soğumaya bırakılır. Bol buz ile servis edilir, isteğe göre nane de eklenebilir.
* Formsante dergisinden alınmıştır.