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Honey apple martini

 - kişilik   -
Malzemeler
4 cl elmalı votka,
2 bar kaşığı bal
2 cl tarçın likörü

Hazırlanışı
Tüm malzemeler buz ile shaker’da çalkalandıktan sonra kokteyl bardağına süzülür. Misket şeklinde kesilmiş elma ile servis edilir.

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