Ihlamur, üzüm, nar

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- kişilik -

Tarifi

• 1 çay bardağı soğuk ıhlamur çayı

• 1 salkım siyah üzüm

• 1 adet nar



Meyveleri katı meyve sıkacağında sıkıp ıhlamur çayına karıştırın. Buz ve limon dilimleri ile servis edin.



Kolajen dokuyu güçlendirir, antieflamatuar etki gösterip vücudunuzu rahatlatır. Derin ve rahat uyumanızı sağlar.



Besin değeri tablosu

Madensel tuzlar, tanen,fenolik birleşikler (quersetin,kafeik asit, fenolik asit,gallik asit, kateşin), demir,fosfor, potasyum, sodyum,karoten, B1-B2-C vitamini,lif, A vitamini önmaddesi

beta karoten, antikanserojen flavonoidler.