Kabak, salatalık ve nane
Buzla ikram etmeniz önerilen bu içecek, gaz sorununa ve mide ağrısına iyi gelir.
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Organik bazlaştırıcılar bakımından zengin olan bu içecek, mide
asidini nötralize etmeye ve gazını atmaya yarayan potasyum ve
fosfor gibi elementlere sahiptir. Bu özelliğiyle sindirim
sisteminizi rahatlatır. Kabak ve salatalığın içeriği
spazm önleyici ve ateş düşürücüdür. Bununla
birlikte nanedeki doğal yağlar rahatlatıcı ve bağırsak
yumuşatıcı özelliklere sahiptir.
Tarifi
1 avuç nane yaprağı,
2 adet iri doğranmış kabak ve
1 adet dilimlenmiş salatalık.
Kabak ve salatalıkları nane
yapraklarıyla sarın ve meyve
sıkacağından geçirin. Karıştırın
ve bekletmeden tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3 ve C,
beta-karoten, folik asit;
kalsiyum, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
selenyum, silika, sodyum,
çinko ve tryptophan.