Kabak, salatalık ve nane

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Buzla ikram etmeniz önerilen bu içecek, gaz sorununa ve mide ağrısına iyi gelir.

- kişilik -

Organik bazlaştırıcılar bakımından zengin olan bu içecek, mide asidini nötralize etmeye ve gazını atmaya yarayan potasyum ve fosfor gibi elementlere sahiptir. Bu özelliğiyle sindirim sisteminizi rahatlatır. Kabak ve salatalığın içeriği spazm önleyici ve ateş düşürücüdür. Bununla birlikte nanedeki doğal yağlar rahatlatıcı ve bağırsak yumuşatıcı özelliklere sahiptir.



Tarifi

1 avuç nane yaprağı, 2 adet iri doğranmış kabak ve 1 adet dilimlenmiş salatalık.



Kabak ve salatalıkları nane yapraklarıyla sarın ve meyve sıkacağından geçirin. Karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3 ve C, beta-karoten, folik asit; kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, silika, sodyum, çinko ve tryptophan.