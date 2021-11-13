Kahve meraklıları için: Farklı kahve demleme yöntemleri

Kokusuyla bile içinizi ısıtmaya yeten kahve, yüzyıllardır insanların en sevdiği içecek olmayı başardı. Kimi sabah kalkar kalkmaz ayılmak için kahve içiyor, kimi öğleden sonra mutlaka bir Türk kahvesi içmeden güne devam etmiyor.

Kahve yapmanın birçok farklı yöntemi var, kahve tutkunları belki çok iyi biliyor ama biz, bu konuya yabancı olanlar için kahve demleme yöntemlerini yazdık.

Chemex demleme

Son yıllarda birçok kahveseverin favorisi olan chemex kahve demleme yöntemi, özel filtresi sayesinde diğer benzerlerinden ayrılıyor. Aslında kahve çekirdeklerinden sıcak suyun geçirilmesi ve süzülmesiyle elde edilir ancak filtresi sayesinde daha yoğun bir aroma alabilirsiniz.

Col brew ile soğuk kahve

Oldukça zahmetli bir kahve demleme yöntemi gibi görünse de özellikle yaz mevsiminde soğuk demleme kahve adeta bir ihtiyaca dönüşüyor. Frenchpress tekniğine benzeyen cold brew demleme için özel aparatlar gerekir ve demlenme süresi de 12 saati bulur. Kahvenin yoğun ve tatlı bir hale geldiği bu yöntem en hafif kahve tadını ortaya çıkarır.

Milli vazgeçilmezimiz Türk kahvesi

İncecik öğütülen kahve çekirdeklerinin suyla buluşup köpürmesiyle harika bir tada ulaşan Türk kahvesi, ülke çapında muhtemelen her sabah ve öğlen birçok evde, ofiste veya mekanda fincanlara dökülüyor. Herhangi bir filtre kullanılmadan sıcak suyla, kısık ateşte kısa sürede kaynama noktasına gelen kahve fincana dökülür ve kahveniz hazır!

Espresso ve mokapot

Avrupa’da Sanayi Devrimi’nden sonra geliştirilen espresso makineleri günümüz versiyonlarına benzemese de yeni bir demleme kültürünü ortaya çıkarmıştı. İtalya’da mükemmelleştirilen espresso makinesiyle yeni bir kahve demleme yöntemi de hayatımıza girmiş oldu. Günlük olarak evde de kullanılabilen mokapotlar sayesinde kısa sürede kendi espressonuzu yapabiliyorsunuz. Geleneksel espresso zaten İngilizce “express” yani “hızlı” kelimesiyle aynı anlamdadır. Dolayısıyla hızlı yapılmış sert bir kahve için espresso en iyi tekniklerden biridir.

Pour over yöntemi

Profesyonellik gerektiren bir kahve demleme yöntemi olan pour over, sıcak suyun kahve üzerinde belirli bir süre gezdirilmesiyle yapılır. Farklı süre ve sıcaklıklarda bu işlemi yaparak farklı tatlar elde edebilirsiniz. Ancak tüm bunları keşfetmek zaman gerektirir ve kahve demleme konusunda deneyim sahibi olmanız gerekir.

Frenchpress

En klasik kahve demleme yöntemlerinden olan frenchpress, dünyada en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Cam bir kap ve filtreli bir presten oluşan mekanizmasıyla kulalnımı oldukça kolay olan frenchpress ile kahve demleyeceğiniz zaman iyi bir tat almak için en az dört dakika beklemelisiniz. Kahve suda ne kadar uzun süre kalırsa, demlenme oranı ve tadının sertliği o derece artar.