Kereviz, elma, limon
- kişilik
-
Tarifi
• 1 adet küçük kereviz
• 1 adet elma
• 1/2 adet limon
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında
sıkın. Soğuk olarak için.
Kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, idrar söktürücüdür.
Ödem atmanızı sağlar. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım, hücre
yenilenmesini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Besin değeri tablosu
Sedanonik anhidrit,
limonen, palmitik asit,
gayakol, karoten, B1-
B2-C ve E vitamini,
niasin, pantotenik asit,
kalsiyum, sodyum,
pektin, malik asit.