Kızılcık, yoğurt ve goji böğürtleni
Bu karışım, yüksek oranda C vitamini içerir.
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Kızılcıktaki C vitamini yoğurtta bolca bulunan kalsiyumla
birleştiğinde, cildin yaşlanmasını engelleyen kolajen üretimini
arttırır. Himalayalar’da yetişen bir çeşit böğürtlen olan goji,
bozulmaya son derece yatkın olduğu için meyve olarak değil,
meyve suyu olarak bulunabiliyor. Çok yüksek miktarda C
vitamini içeren bu meyve, ayrıca 18 çeşit amino asit ve 21 çeşit
yararlı mineral içeriyor.
Tarifi
40 adet kızılcık,
450 ml. yoğurt,
1 çorba kaşığı goji suyu.
Yabanmersini, goji suyunu ve
yoğurdu bir blendır yardımıyla
homojen bir karışım olana
kadar çırpın ve bekletmeden
için.
Besin değeri takviyesi
Vitaminler A, B1, B2, B5, B6, B12,
C, D, E, beta-karoten, kalsiyum,
bakır, iyot, demir, mangan, fosfor,
potasyum, selenyum, çinko ve amino
asitler.