Kızılcık, yoğurt ve goji böğürtleni

Bu karışım, yüksek oranda C vitamini içerir.

- kişilik -

Kızılcıktaki C vitamini yoğurtta bolca bulunan kalsiyumla birleştiğinde, cildin yaşlanmasını engelleyen kolajen üretimini arttırır. Himalayalar’da yetişen bir çeşit böğürtlen olan goji, bozulmaya son derece yatkın olduğu için meyve olarak değil, meyve suyu olarak bulunabiliyor. Çok yüksek miktarda C vitamini içeren bu meyve, ayrıca 18 çeşit amino asit ve 21 çeşit yararlı mineral içeriyor.



Tarifi

40 adet kızılcık, 450 ml. yoğurt, 1 çorba kaşığı goji suyu.



Yabanmersini, goji suyunu ve yoğurdu bir blendır yardımıyla homojen bir karışım olana kadar çırpın ve bekletmeden için.



Besin değeri takviyesi

Vitaminler A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, beta-karoten, kalsiyum, bakır, iyot, demir, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, çinko ve amino asitler.