Mandalina, semizotu, limon

Kış aylarında bol C vitamini tüketmek gerekir...

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• 3 adet mandalina

• 1 demet semizotu

• 1 adet limon

Tüm malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın. Koyu yeşil bir renk alana kadar karıştırıp için.Hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kansere karşı korur, soğuk algınlığına engel olur, tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.C vitamini, potasyum, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler, bitkisel omega-3 yağ asidi.