Mandalina, semizotu, limon
Kış aylarında bol C vitamini tüketmek gerekir...
- kişilik
-
Tarifi
Yapılışı
- • 3 adet mandalina
- • 1 demet semizotu
- • 1 adet limon
Tüm malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın. Koyu yeşil bir renk alana kadar karıştırıp için.
Hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kansere karşı korur, soğuk algınlığına engel olur, tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.
Besin değeri tablosu
C vitamini, potasyum,
lif, A vitamini ön
maddesi beta karoten,
antikanserojen
flavonoidler, bitkisel
omega-3 yağ asidi.