Mango, armut ve aloe vera
Mideyi rahatlatan bu içeceği, yemeklerden hemen önce iyi bir sindirim için tüketin.
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Mango, mideyi düzenleme özelliğine sahip enzimlere sahiptir.
Midedeki asitlenmeyi ve zayıf sindirimi engeller. Armut içinde
bulunan çözülebilir pektin lifleriyle midenin hızlı ve düzenli çalışmasını
sağlar. Aloe vera suyu, içerdiği 20 mineral, 18 amino
asit ve 12 vitaminle şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Sindirim
için önemli bir enzim olan pepsinin salgılanmasını artırması
sayesinde ayrıca ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi düzensizliklerini
engeller.
Tarifi
1 adet kabuğu soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış
mango,
3 adet doğranmış olgun
armut,
1 çorba kaşığı hazır alınan
aloe vera suyu.
Meyvelerinizin suyunu sıkın
aloe vera suyunu ekleyin ve
karıştırarak bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum,
çinko, amino asitler ve pektin.