Mango, armut ve aloe vera

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Mideyi rahatlatan bu içeceği, yemeklerden hemen önce iyi bir sindirim için tüketin.

- kişilik -

Mango, mideyi düzenleme özelliğine sahip enzimlere sahiptir. Midedeki asitlenmeyi ve zayıf sindirimi engeller. Armut içinde bulunan çözülebilir pektin lifleriyle midenin hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Aloe vera suyu, içerdiği 20 mineral, 18 amino asit ve 12 vitaminle şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Sindirim için önemli bir enzim olan pepsinin salgılanmasını artırması sayesinde ayrıca ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi düzensizliklerini engeller.



Tarifi

1 adet kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış mango, 3 adet doğranmış olgun armut, 1 çorba kaşığı hazır alınan aloe vera suyu.



Meyvelerinizin suyunu sıkın aloe vera suyunu ekleyin ve karıştırarak bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B6, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, çinko, amino asitler ve pektin.