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Nar aromalı punch

Nar aromalı punch tarifi...

 - kişilik   -
Malzemeler
750 ml kırmızı meyveli likör
750 ml rom
750 ml baharatlı rom
3 su bardağı rooibos çayı
3 su bardağı nar suyu
3 su bardağı şekersiz cranberry suyu
1.5 çay kaşığı çikolata aromalı likör
Nar taneleri
Buz

Hazırlanışı:
Meyveli likör, rom, baharatlı rom, çay, nar suyu, cranberry suyu ve çikolata aromalı likörü bir kasede karıştırın. Buzdolabında soğutun. Servis yapmadan 5 dakika önce nar taneleri ve buz ekleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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