Nar aromalı punch

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nar aromalı punch tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

750 ml kırmızı meyveli likör

750 ml rom

750 ml baharatlı rom

3 su bardağı rooibos çayı

3 su bardağı nar suyu

3 su bardağı şekersiz cranberry suyu

1.5 çay kaşığı çikolata aromalı likör

Nar taneleri

Buz



Hazırlanışı:

Meyveli likör, rom, baharatlı rom, çay, nar suyu, cranberry suyu ve çikolata aromalı likörü bir kasede karıştırın. Buzdolabında soğutun. Servis yapmadan 5 dakika önce nar taneleri ve buz ekleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.