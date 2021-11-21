Ödem atıcı smoothie tarifine ne dersiniz?
Şişkinlik mi yaşıyorsunuz? Ödem atıcı smoothie tarifini deneyebilirsiniz...
Malzemeler:
1 su bardağı dolusu ıspanak
1 adet orta boy armut
5 adet çiğ badem
2 yemek kaşığı tepeleme yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
1 çay bardağı yağsız süt (badem sütü ya da laktozsuz süt)
1 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri birleştirip, pürüzsüz oluncaya kadar blender’da karıştırın. Dilerseniz öğle yemeği olarak da tüketebilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.