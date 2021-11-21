Ödem atıcı smoothie tarifine ne dersiniz?

Malzemeler:

1 su bardağı dolusu ıspanak

1 adet orta boy armut

5 adet çiğ badem

2 yemek kaşığı tepeleme yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil

1 çay bardağı yağsız süt (badem sütü ya da laktozsuz süt)

1 çay bardağı su



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri birleştirip, pürüzsüz oluncaya kadar blender’da karıştırın. Dilerseniz öğle yemeği olarak da tüketebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.