Orman meyveli karışım tarifi

Malzemeler:

2 bardak böğürtlen

4-5 adet mürdüm eriği

2 adet şeftali

1 bardak yaban mersini

1 avuç üzüm

Üzerine çıkacak kadar su

Agave şurubu



Hazırlanışı:

Bir tencerenin içine meyveleri irice doğrayın. Üzerine çıkacak kadar su ekledikten sonra kaynamasını bekleyin. İyice kaynayıp meyveler dağılmaya başladığında ocaktan alıp bir süzgeçten geçirin. Tortularını temizledikten sonra tekrar tencereye alıp tadına bakın. Ağız tadınıza göre agave şurubu ekleyip tekrar kaynatın. Tadına bakmadan agave şurubunu eklememelisiniz. Dönem dönem meyveler daha tatlı olabilir ve tatlandırılmaya ihtiyaç duyulmayabilir. Soğuduktan sonra sunum yapabilirsiniz.