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Passion caipiroska

Malzemeler
2.5 cl votka
2.5 cl mandalinalı votka
1 cl şeker şurubu
5 cl passion fruit püresi
4 parça lime

Hazırlanışı
Malzemeler shaker’da karıştırılır. Bardak, buzla doldurulur ve lime ile süslenir.

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