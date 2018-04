Portakal, nektarin ve misket limonu

Bu yenileyici içecek, nemsiz kalmış ciltlerin su ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.

Portakal, C vitamini açısından oldukça zengindir. Vücuttaki C vitamini eksikliği ise kolajenlerin bozulmasına ve cildin erken yaşlanmasına neden olur. Nektarin, hücrevi enzimlerin sağlıklı bir biçimde salgılanabilmesi için gerekli olan potasyum için harika bir kaynaktır. Araştırmalar, misket limonunda bolca bulunan flavonoidlerin, cildin ultraviyole ışınların etkisinden korunmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Flavonoidlerin birçoğu misket limonunun kabuğunun hemen altındaki beyaz dokuda bulunduğundan, bu kısımlarını soyarken atmayın ve maksimum fayda sağlayın.



Tarifi

3 portakal, kabuğu soyulmuş ve dilimlere ayrılmış, 1 misket limonu, kabuğu soyulmuş ve dörde bölünmüş, 2 nektarin, çekirdeği çıkarılmış ve dörde bölünmüş.



Meyveleri bir meyve sıkacağında sıkın, elde ettiğiniz meyve suyunu karıştırın, bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B3, B5, C, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, bioflavonoidler, limoninler.