Portakal, nektarin ve misket limonu
Bu yenileyici içecek, nemsiz kalmış ciltlerin su ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.
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Portakal, C vitamini açısından oldukça zengindir. Vücuttaki
C vitamini eksikliği ise kolajenlerin bozulmasına ve cildin
erken yaşlanmasına neden olur. Nektarin, hücrevi enzimlerin
sağlıklı bir biçimde salgılanabilmesi için gerekli olan
potasyum için harika bir kaynaktır. Araştırmalar, misket
limonunda bolca bulunan flavonoidlerin, cildin ultraviyole
ışınların etkisinden korunmasına yardımcı
olduğunu göstermiştir. Flavonoidlerin birçoğu misket
limonunun kabuğunun hemen altındaki beyaz dokuda
bulunduğundan, bu kısımlarını soyarken atmayın ve
maksimum fayda sağlayın.
Tarifi
3 portakal, kabuğu soyulmuş ve
dilimlere ayrılmış,
1 misket limonu, kabuğu
soyulmuş ve dörde bölünmüş,
2 nektarin, çekirdeği çıkarılmış ve
dörde bölünmüş.
Meyveleri bir meyve sıkacağında
sıkın, elde ettiğiniz meyve suyunu
karıştırın, bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B3, B5, C,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
magnezyum, fosfor, potasyum,
bioflavonoidler, limoninler.