Portakal, papaya ve mor erik
Yaşlanmayı, gözaltı torbalarının ve ciltteki lekelerin oluşumunu, bu içecekle engelleyin.
- kişilik
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Portakal, içerdiği yüksek C vitamini nedeniyle genç kalmak
için önemli bir meyvedir. C vitamini olmadan cilt esnekliğini
kaybeder, kırışıklıklar ortaya çıkar ve sarkar. Papaya da önemli
bir C vitamini kaynağıdır. Papaya aynı zamanda papain denilen
,protein sentezlemesinde kullanılan ve sindirim sistemini
düzenleyen yararlı bir maddeyi içerir. Bu nedenle cilt sağlığı
için oldukça önemlidir. Mor erik ise demir yönünden
zengindir ve cildin ışıldamasına yardımcı
olur.
Tarifi
3 portakal, kabukları soyulmuş ve
dilimlere ayrılmış,
1 papaya, doğranmış çekirdeği
çıkarılmış ve kabuğu soyulmuş,
6 mor erik, çekirdeği çıkarılmış ve
ikiye bölünmüş.
Meyveleri bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın. Elde ettiğiniz meyve
suyunu karıştırın ve bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, C, E,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
potasyum, demir, fosfor,
silisyum, sodyum, papain.