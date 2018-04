Portakal, papaya ve mor erik

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaşlanmayı, gözaltı torbalarının ve ciltteki lekelerin oluşumunu, bu içecekle engelleyin.

- kişilik -

Portakal, içerdiği yüksek C vitamini nedeniyle genç kalmak için önemli bir meyvedir. C vitamini olmadan cilt esnekliğini kaybeder, kırışıklıklar ortaya çıkar ve sarkar. Papaya da önemli bir C vitamini kaynağıdır. Papaya aynı zamanda papain denilen ,protein sentezlemesinde kullanılan ve sindirim sistemini düzenleyen yararlı bir maddeyi içerir. Bu nedenle cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Mor erik ise demir yönünden zengindir ve cildin ışıldamasına yardımcı olur.



Tarifi

3 portakal, kabukları soyulmuş ve dilimlere ayrılmış, 1 papaya, doğranmış çekirdeği çıkarılmış ve kabuğu soyulmuş, 6 mor erik, çekirdeği çıkarılmış ve ikiye bölünmüş.



Meyveleri bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkın. Elde ettiğiniz meyve suyunu karıştırın ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, potasyum, demir, fosfor, silisyum, sodyum, papain.