menu

close

menu

close

menu

close

Rosebreezer

 - kişilik   -
Malzemeler
6 cl Bacardi
4 cl nar suyu
1.5 cl lime
Tonik topped tonik
1 cl gül şurubu

Hazırlanışı
Tüm malzemeler blender’da karıştırıldıktan sonra long bardakta ‘V’ şeklinde kesilmiş elma yanında nane ile servis edilir.

En çok okunanlar

Son Eklenenler