Salatalık, kereviz ve kivi
Her türlü sindirim rahatsızlığını bu müthiş karışımla
dindirin.
- kişilik
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Salatalık, suyunun bazik özelliği nedeniyle, sindirim sistemindeki
asitlerin nötralize edilmesine yardımcı olur ve aşırı gaz salgılanması
sonucu oluşan karın ağrılarını dindirir. Araştırmalar
salatalıktaki bileşenlerin ürik asidin çözülmesini hızlandırdığını,
mesane ve böbreklerde taş oluşumunu engelleyebildiğini ortaya
koydu. Kereviz, sindirime yardımcı olurken bağırsaklardaki gaz
sıkışmasına yol açan fermantasyonu engeller. Kivide bulunan
enzimler vücudun gereksindiği yararlı maddeleri azami verimle
almasını sağlar.
Tarifi
1 adet salatalık, irice
dilimlenmiş,
4 adet yapraklarıyla birlikte
doğranmış kereviz,
İri dilimlere bölünmüş iki
adet kivi.
Karışımı bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkıp suyunu elde
edin, karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B6, C, E,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, bakır, demir,
magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum,
silisyum ve tryptophan.