Salatalık, kereviz ve kivi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her türlü sindirim rahatsızlığını bu müthiş karışımla dindirin.

- kişilik -

Salatalık, suyunun bazik özelliği nedeniyle, sindirim sistemindeki asitlerin nötralize edilmesine yardımcı olur ve aşırı gaz salgılanması sonucu oluşan karın ağrılarını dindirir. Araştırmalar salatalıktaki bileşenlerin ürik asidin çözülmesini hızlandırdığını, mesane ve böbreklerde taş oluşumunu engelleyebildiğini ortaya koydu. Kereviz, sindirime yardımcı olurken bağırsaklardaki gaz sıkışmasına yol açan fermantasyonu engeller. Kivide bulunan enzimler vücudun gereksindiği yararlı maddeleri azami verimle almasını sağlar.



Tarifi

1 adet salatalık, irice dilimlenmiş, 4 adet yapraklarıyla birlikte doğranmış kereviz, İri dilimlere bölünmüş iki adet kivi.



Karışımı bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkıp suyunu elde edin, karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B6, C, E, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, silisyum ve tryptophan.