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Sashafaction

 - kişilik   -
Malzemeler
3 cl Raspberry votka
3 cl egzotik likör
Taze çilek
Taze frambuaz
2 dilim lime

Hazırlanışı
Tüm malzemeler blender’dan geçirilir ve karıştırılır.

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