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Swewt Satsuma

 - kişilik   -
MALZEMELER
Taze satsuma
6 cl Absolut Vanilia
5 cl portakal suyu
5 cl sweet and sour

HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeler shaker’da karıştırıldıktan sonra buz ile servis edilir.

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