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Sword

 - kişilik   -
Malzemeler
4 cl Smirnoff
2 cl Jagermeister
5 cl krema
2 cl süt

Hazırlanışı
Tüm malzemeler mixer’de karıştırıldıktan sonra çikolata stick ile servis edilir.

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