Üzüm, elma, limon, maydanoz
- kişilik
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Tarifi
• 1 küçük salkım siyah üzüm
• 1 adet yeşil elma
• 1 adet limon
• 1/2 demet maydanoz
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında
sıkın.
Kötü kolesterolü düşürür, demir kaynağıdır, metabolizmaya güç kazandırır. Sıvı dengesini sağlar, günlük enerjinizi arttırır, şekeri dengeler.
Besin değeri tablosu
Madensel tuzlar, tanen,fenolik birleşikler(quersetin, kafeik asit,fenolik asit, gallik asit,kateşin), demir, fosfor,potasyum,sodyum,karoten, B1-B2-C-E vitamini, malikasit, karoten,
niasin,biyoflavonoidler, protein,karbonhidrat, kalsiyum.