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Vanilla sky

 - kişilik   -
MALZEMELER
3 cl Smirnoff north
3 cl Malibu
3 cl Blue curacao
10 cl Sweet sour mix

HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeler shaker’da karıştırılıp, servis edilir.

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