Yoğurt, ahududu, elma

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- kişilik -

Tarifi

• 500 ml. yoğurt

• 1 bardak ahududu

• 1 adet elma



Bütün malzemeyi blender’a koyun, çalıştırın. İyice karıştıktan sonra için.



Metabolizmanızı hızlandıran, sağlıklı bir içecek. Tatlı ihtiyacınızı da karşılar. Zengin lif içeriği ve yapısındaki probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sistemini düzenler. Elma ise içeriğindeki pektin ile sindirim sistemine destek olur. İçeriğindeki şeker metabolizmanızı düzenler.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folik asit, riboflavin, B vitaminleri, probiyotikler, lif, potasyum.