Yoğurt, ahududu, elma
- kişilik
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Tarifi
• 500 ml. yoğurt
• 1 bardak ahududu
• 1 adet elma
Bütün malzemeyi blender’a koyun,
çalıştırın. İyice karıştıktan sonra için.
Metabolizmanızı hızlandıran, sağlıklı bir içecek. Tatlı ihtiyacınızı
da karşılar. Zengin lif içeriği ve yapısındaki probiyotik bakteriler
sayesinde sindirim sistemini düzenler. Elma ise içeriğindeki
pektin ile sindirim sistemine destek olur. İçeriğindeki şeker
metabolizmanızı düzenler.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folik
asit, riboflavin, B
vitaminleri, probiyotikler,
lif, potasyum.