Yoğurt, muz, kakao
- kişilik
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Tarifi
• 150 ml. yoğurt
• 1 adet muz
• 1 tatlı kaşığı toz kakao
Bütün malzemeyi blender’da karıştırın.
Çikolata tadındaki bu içecek, metabolizmayı hızlandırır, gün içinde enerjinizi yükseltir, serotonin hormonunu yükseltir ve mutluluk verir.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folikasit, riboflavin, A-B-C-E vitamini, probiyotikler,protein, laktoz, laktikasit, kazein proteini,doymuş yağ asitleri,yağ, potasyum, sodyum,magnezyum, demir,
çinko, niasin, bakır,palmitik asit, steroik asit,oleik asit, linoleik asit,karbonhidrat, krom.