Yoğurt, orman meyveleri, limon
- kişilik
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Tarifi
• 200 ml. yoğurt
• Dörder adet; böğürtlen, çilek, ahududu,
siyah üzüm
• 3-4 damla limon suyu
Bütün malzemeyi blender’da karıştırın.
Soğuk olarak için.
Lif yönünden zengin olması, bağırsağınızın düzenli çalışmasını sağlar. C vitamini kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korur, bağışıklığı arttırır. Potasyum, kalsiyum kan basıncını dengeler. Antikanserojen fenolik bileşikler aynı zamanda kolesterolü düşürür,kalbi güçlendirir.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, folikasit, riboflavin, B vitaminleri, probiyotikler,lif, potasyum, C vitamini,madensel tuzlar, tanen,fenolik birleşikler(quersetin, kafeik asit,fenolik asit, gallik asit, kateşin), demir, sodyum,biyoflavonoidler.