Yoğurt, orman meyveleri, limon

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Tarifi

• 200 ml. yoğurt

• Dörder adet; böğürtlen, çilek, ahududu,

siyah üzüm

• 3-4 damla limon suyu



Bütün malzemeyi blender’da karıştırın.



Soğuk olarak için.



Lif yönünden zengin olması, bağırsağınızın düzenli çalışmasını sağlar. C vitamini kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korur, bağışıklığı arttırır. Potasyum, kalsiyum kan basıncını dengeler. Antikanserojen fenolik bileşikler aynı zamanda kolesterolü düşürür,kalbi güçlendirir.



Besin değeri tablosu

Kalsiyum, fosfor, folikasit, riboflavin, B vitaminleri, probiyotikler,lif, potasyum, C vitamini,madensel tuzlar, tanen,fenolik birleşikler(quersetin, kafeik asit,fenolik asit, gallik asit, kateşin), demir, sodyum,biyoflavonoidler.