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Zerdeçallı altın latte

Zerdeçallı altın latte tarifi

Malzemeler:
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı tarçın
1 tutam karabiber
1-2 adet tane karanfil
1 su bardağı badem ya da keçi sütü
1 tatlı kaşığı bal
1 adet yumurta
1 adet olgun avokado
1 adet küçük olgun muz
1/4 su bardağı keçiboynuzu unu
1 tatlı kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı kakao
70 g bitter çikolata
1 çimdik tuz

Hazırlanışı:
1 su bardağı sütü, bal hariç tüm malzemeleri ekleyip 2-3 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp biraz bekletin. Servis bardağına alıp, bal ekleyerek karıştırın. Dilerseniz toz tarçın veya zerdeçalla süsleyin.

*Formsante dergisinden alınmıştır.

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