Zerdeçallı altın latte tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı tarçın

1 tutam karabiber

1-2 adet tane karanfil

1 su bardağı badem ya da keçi sütü

1 tatlı kaşığı bal

1 adet yumurta

1 adet olgun avokado

1 adet küçük olgun muz

1/4 su bardağı keçiboynuzu unu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı kakao

70 g bitter çikolata

1 çimdik tuz



Hazırlanışı:

1 su bardağı sütü, bal hariç tüm malzemeleri ekleyip 2-3 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp biraz bekletin. Servis bardağına alıp, bal ekleyerek karıştırın. Dilerseniz toz tarçın veya zerdeçalla süsleyin.



*Formsante dergisinden alınmıştır.