İtalya'da yemek kültürü ve bilmeniz gereken 9 temel yemek kuralı

İtalyanlarla yemek yerken veya İtalya'yı ziyaret ederken sofra adabının ötesine geçen birkaç yemek kuralının anlaşılması ve bunlara uyulması gerekir. İtalyan mutfağının gerçek ruhunun tadını çıkarabilirsiniz ve bu yazılı olmayan gelenekler, yemek deneyimini zenginleştirir.

9 İTALYAN YEMEĞİ KURALLARI

1. Mevsimsel döngüye saygı gösterin

Her mevsimin bereketini kucaklamak İtalyan mutfağının temel ilkelerinden biridir. İtalyanlar mevsimlik, yerel kaynaklı ve taze malzemeleri kullanmaktan büyük keyif alıyor. İlkbaharda kuşkonmaz ve enginarın tadına varın; Yaz aylarında olgun domateslerin ve aromatik fesleğenlerin tatlılığının tadını çıkarın.

Sonbaharda mantar ve yer mantarı hasadı yapılır. Aynı zamanda kök sebzelerle yapılan doyurucu tariflerin tadını en çok kışın çıkarırsınız. Bu mevsimsel döngüye bağlı kalarak yöresel ürünleri beğenebilir, en güzel lezzetleri tadabilirsiniz.

2. Makarna sanatını takdir edin

İtalya'da makarna kutsal bir yiyecek olarak kabul edilir ve tüketimiyle ilgili yazılı olmayan gelenekler vardır. Birincisi, makarnanın bir garnitür değil, bir primi (ilk yemek) olması amaçlanıyor. İkincisi, spagettinizi çatalın etrafına sarmak şık ve işlevseldir.

Birçok İtalyan için spagettiyi bıçakla kesmek neredeyse günahkar bir davranıştır. Son olarak, sos söz konusu olduğunda genellikle daha az şey daha fazladır. Buradaki fikir, makarnayı aşırı güçlendirmek yerine sosla zenginleştirmektir. İyi hazırlanmış bir makarna yemeğinin zarafetini sadeliği içinde kabul edin.

3. Espresso görgü kuralları

İtalyanlar kahveyi ciddiye aldıkları için espresso sipariş etmenin ve yudumlamanın yazılı olmayan kuralları vardır. Cappuccino yalnızca sabahları için uygundur, dolayısıyla saat 11'den sonra sipariş verirseniz tuhaf görüntülerle karşılaşabilirsiniz.

Akşam yemeğinden sonra tercih edilen içecek espressodur ve hızlı bir şekilde içmek yerine yavaşça yudumlanması beklenir. Ayrıca, yanına bir espresso almak da neredeyse duyulmamış bir şey; kahvenin tadını o anda çıkarmak gerekir.

4. Ekmek bir başlangıç değildir

İtalya'da ekmek bir meze değil, tamamlayıcıdır. Masanıza bir sepet dolusu ekmek ve tereyağı getirmek yerine, nefis soslarınızdan arta kalanları silmek için oradadır. İştahınızı lezzetli yemeklere saklayın; ana yemekten önce ekmek yemeyin.

5. Yemek zamanı kutsaldır

Yemek zamanı, İtalyan halkı için dini bir ritüel ve aile ve arkadaşların bir arada olma şansıdır. İtalyanlarla yemek yediğinizde rahat ve uzun bir akşam yemeğini beklemelisiniz.

Akşam yemeğini aceleyle bitirmek alışılmış bir şey değil çünkü bu, olayın tadını çıkarmaya, başkalarıyla sohbet etmeye ve her yemeği takdir etmeye odaklanıyor. Telefonunuzu kapatın ve mutfak macerasına katılın.

6. Peynir ve deniz ürünleri birbirine karışmaz

Her ne kadar peynir ve deniz ürünleri sevenler İtalya'da cenneti bulsa da ikisini bir araya getirmek genellikle gastronomik bir hata olarak kabul edilir. İtalyanlar, deniz ürünlerinin narin lezzetinin, peynirin güçlü tatları karşısında bastırılabileceğini düşünüyor. Bu nedenle, deniz mahsulleri makarnanızı Parmesan ile doldurma dürtüsüne direnin ve okyanus lezzetlerinin parlamasına izin verin.

7. Gelato bir yaşam biçimidir

Dondurmanın İtalya'daki karşılığı olan gelato, sadece bir tatlı değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu kremalı ikramın tadını çıkarın, ancak bunu sipariş etmenin doğru bir yolu olduğunu unutmayın. Bir külah veya fincandaki maksimum tat sayısı ikidir ve gelatonun üst üste yığılması yerine kepçeyle alınması gerekir. Birbirine yakışan lezzetleri seçin ve tezgahın arkasındaki dondurma ustasından tavsiye istemekten çekinmeyin.

8. Uygun giyinin

İtalyanlar için stil ve sunum çok önemlidir, bu durum dışarıda yemek yeme konusunda da geçerlidir. Çoğu mekan gündelik kıyafetlere izin verirken, lüks restoranlarda yemek yerken biraz daha profesyonel giyinmek en iyisidir. İtalyanlar görünüşe değer veriyor çünkü onlar bir yemeğin tüm atmosferine katkıda bulunuyorlar.

9. Hesabı aceleye getirmeyin

İtalyanlar hesabı yemekten hemen sonra ödeme fikrine alışkın değiller. Akşam yemeğinden sonra kalıp sohbetin tadını çıkarmak adettendir. Ödemeye hazır olduğunuzu belirtmek için ince bir jest yapın veya garsonun bakışlarıyla buluşun. İtalya'da diğer kültürlerde olduğu gibi maliyetleri bölmek nadirdir, bu nedenle faturayı uygun şekilde yönetmeye hazır olun.