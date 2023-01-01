Kaçamaklar sonrası 1 günlük detoks programı

Diyetisyen Gülçin Işık, kaçamaklar sonrası telafi için 1 günlük detoks örneği veriyor. Ancak, bu tarifi sağlık problemleri olanların doktoruna danışarak uygulaması gerektiğini söylüyor. Işık, "Bugün size kaçamaklar sonrası telafi için 1 günlük detoks tarifi vereceğim. Sert bir arınma günü olacağından uzun süre yapmayın. Anca eklemekte fayda var ki sağlık problemi olan kişilerin (diyabet, insülin direnci, tansiyon, karaciğer yağlanması, kolesterol vb.) doktoruna danışmadan yapmaması gerekir.

1 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

SABAH = 2 adet yumurta

Beyaz peynir (Tuzsuz ve yağsız)

5 adet zeytin (Tuzsuz)

Mevsim yeşillikleri (Roka, tere, maydanoz, dereotu)

ARA ÖĞÜN = 1 dilim ananas veya 1 adet elma

ARA ÖĞÜN = 1 bardak kefir veya ayran

AKŞAM = Detoks çorba

ARALARDA = Su, soda, şekersiz çay, sade kahve (Yeşil çay 2 fincan olabilir)

1 litre su içerisine;

• 1 dilim zencefil

• 1 çay kaşığı ucu biberiye

• Yarım dilim limon

Kaynatılıp içilecek.

1 gün yapılacak.

Detoks Çorba Malzemeleri;

• Yarım kilo ıspanak veya brokoli veya lahana

• 2 adet orta boy kuru soğan

• 1 adet orta boy patates

• 2-3 diş sarımsak

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Karabiber

• Kimyon

• Kırmızı pul biber

• Kuru nane

• Toz zencefil

• Toz zerdeçal

• 1 demet taze nane

• 1 demet maydanoz

• 1 demet dere otu

Yapılışı;

2 yemek kaşığı zeytinyağı derin tencereye alınır. Doğranmış ıspanak veya brokoli veya lahana, küp küp doğranmış patates ardından büyükçe doğranmış soğanlar ilave edilir. Ardından sarımsak ve tüm baharatlar ilave edilir. Ardından nane, maydanoz, dereotu iri iri doğranıp ilave edilir. 2 su bardağı su ilave edilir kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte biraz daha pişirilir. Piştikten sonra blenderdan geçirilir.

Afiyet olsun.