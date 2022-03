Kahvaltı neden önemlidir? Kahvaltının 10 faydası

Kahvaltı için genellikle 'günün en önemli öğünü' denir. Peki, ama neden? Kahvaltı neden önemli ve kahvaltının faydaları ne? Kahvaltının günün en önemli öğünü olmasının özünde iyi bir sebebi var. Çünkü kahvaltı gece boyunca aç kalma süresini bozar. Enerji seviyenizi ve uyanıklığınızı artırmak için glikoz kaynağınızı yenilerken, aynı zamanda sağlık için gerekli olan diğer temel besinleri de sağlar. Birçok araştırma, kahvaltı yapmanın sağlığa faydalarını göstermiştir. Kısa vadede enerji seviyenizi geliştirir ve uzun vadede daha iyi kilo yönetimine, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinin azalmasına yardımcı olabilir. (Kahvaltılık tarifler bölümümüz de ilginizi çekebilir)

KAHVALTI NEDEN ÖNEMLİ?

Kahvaltı neden bu kadar önemli? Çünkü gece uykunuzdan uyandığınızda 10 saate kadar yemek yememiş olabilirsiniz. Kahvaltı, vücudunuzdaki enerji ve besin depolarını yeniler. İşte kahvaltının 10 faydası:

1-Enerji

Vücudun enerji kaynağı glikozdur. Sabah aç kalktığınızda aslında glikojen depolarınız azalır. Glikojen depolarınızdaki tüm enerji tükendiğinde, vücudunuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için yağ asitlerini parçalamaya başlar. Ancak karbonhidrat olmadan, yağ asitleri yalnızca kısmen oksitlenir ve bu da enerji seviyenizi azaltabilir. Kahvaltı yapmak enerji seviyenizi yükseltir ve glikojen seviyenizi yenileyerek metabolizmanızı gün boyu yüksek tutmaya hazır hale getirir. Kahvaltıyı atlamak, genel enerji alımını azaltmanın iyi bir yolu gibi görünebilir. Ancak araştırmalar, daha yüksek bir enerji alımıyla bile, kahvaltı yapanların sabahları, günün ilerleyen saatlerine kadar yemek yemeyenlerden daha fazla fiziksel olarak aktif olma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

2-Temel besinler

Kahvaltı yiyecekleri folat, kalsiyum , demir, B vitaminleri ve lif gibi temel besinler açısından zengindir. Kahvaltı, günün toplam besin alımının çoğunu sağlar. Aslında, kahvaltı yapan kişilerin önerilen günlük vitamin ve mineral alımlarını, yapmayan kişilere göre daha fazla karşılamaları daha olasıdır. Temel vitaminler, mineraller ve diğer besinler yalnızca yiyeceklerden elde edilebilir, bu nedenle vücudunuz genellikle bir sonraki öğüne yetecek kadar enerji bulabilse de, sağlığı ve zindeliği korumak için vitamin ve mineral seviyenizi tamamlamanız gerekir.

3-Kahvaltı kilo kontrolüne yardımcı olur

Düzenli olarak kahvaltı yapan kişilerin aşırı kilolu veya obez olma olasılığı daha düşüktür. Bunun neden böyle olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Kahvaltı yapmanın kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olabileceği düşünülmektedir çünkü:

-kan şekeri seviyelerinizdeki büyük dalgalanmaları önleyerek iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur

-kahvaltı, siz gerçekten acıkmadan önce sizi doyurur, bu nedenle açlık gerçekten vurduğunda yakınınızda olan yiyecekleri alma olasılığınız daha düşüktür

4-Kahvaltı beyin gücünüzü artırır

Kahvaltı yapmazsanız, kendinizi halsiz hissedebilir ve bazı konulara odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Bunun nedeni beyninizin harekete geçmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi almamış olmasındandır. Araştırmalar, kahvaltı yapmamanın dikkat, konsantre olma ve hafıza dahil olmak üzere zihinsel performansınızı etkilediğini gösteriyor. Düzenli olarak kahvaltı yapan çocuklar ve ergenler, kahvaltıyı atlayanlara göre akademik olarak daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

5-Hastalık riskini azaltabilir

Kahvaltı yapmayan insanlarla karşılaştırıldığında, düzenli olarak kahvaltı yapanların hem obezite hem de tip 2 diyabet riski daha düşüktür. Ayrıca kahvaltı yapmayan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olabileceğine dair bazı kanıtlar da var.

6-Kahvaltı daha iyi yemek seçimleri yapmanıza yardımcı olur



Kahvaltı yapan kişilerin genel olarak daha sağlıklı beslenmeleri, daha iyi yeme alışkanlıkları vardır ve gün içinde atıştırmalıklara yatkınlıkları, kahvaltıyı atlayan kişilere göre daha azdır. Yetersiz kahvaltı yapan çocukların, yalnızca günün geri kalanında değil, aynı zamanda daha uzun vadede de kötü yiyecek seçimleri yapma olasılığı daha yüksektir. Kahvaltıyı atlayan insanlar, sabahın ortasında veya öğleden sonra atıştırmalıkları yeme eğilimindedir. Bu atıştırmalıklar lif, vitamin ve mineral bakımından düşük, yağ ve tuz bakımından yüksekse sorun olabilir.

7-Sağlıklı kemikler

Hopkinsmedicine kahvaltının yararları arasında güçlü kemikleri de sayıyor: Sağlıklı bir kahvaltı güçlü kemikler için de önemlidir. Örneğin yaygın olarak tüketilen kahvaltı besinleri D vitamini sağlar. Düzenli kahvaltı yapanlar süt gibi ürünler nedeniyle daha fazla kalsiyum alırlar.

8-Kalp sağlığı

Healthline'a göre kahvaltı gerçekten de günün en önemli öğünü olabilir, özellikle de konu kalbiniz olduğunda. Iowa Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kahvaltıyı atlamanın kardiyovasküler sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği sonucuna varmıştır. Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan araştırma, hiç kahvaltı yapmayan kişilerin, her gün kahvaltı yapanlara göre kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 87 daha yüksek olduğunu belirtti.

9-Tip 2 Diyabet, Yüksek Tansiyon

Uzmanlar, kahvaltıyı atlamanın, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık komplikasyonları riskinde artışa yol açabileceğini öne sürüyorlar. Güney Florida Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında yardımcı doçent olan PhD, Lauri Wright, "Avrupa ve Japonya'da kahvaltıyı atlama ile yüksek tansiyon, obezite ve sigara gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörleri arasında bir bağlantı olduğunu gösteren birkaç büyük çalışma var" diyor.

10-Diyet kalitesi ve sağlıklı vücut ağırlığı

Güney Florida Üniversitesi'nden doçent Lauri Wright, “Araştırmalar, kahvaltı yapmanın günlük kalori alımını azalttığını, tokluğu artırdığını, diyetimizin kalitesini iyileştirdiğini ve günün geri kalanında yediğimiz öğünlerde insülin duyarlılığını iyileştirdiğini gösteriyor. Kahvaltı yapan insanlar daha sağlıklı vücut ağırlıklarına sahipler" diyor.