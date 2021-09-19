Kahvaltılık Krep Tarifi Nasıl Yapılır? 2 kişilik krep tarifi ve fazlası...

Mutluluğun kahvaltı ile bir ilgisi olduğunu düşünen Cemal Süreyya eminiz ki yanılıyor olamaz. Özellikle çalışan pek çok kişi için pazara sabahlarının en güzel ve eğlenceli ritüeli hiç kuşkusuz ki kahvaltıdır. Bu ritüeli güzel yapan ise hem tüm ailenin birlikte olması hem de hafta içi koşturma ile birkaç lokmadan ibaret hale gelen kahvaltının hafta sonu mükellef bir şölene dönüşmesidir. Şahane bir Pazar kahvaltısının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan krep, yapılışı basit, yemesi ise çok lezzetli yiyeceklerin başında geliyor. (Bu makalenin ardından pankek nasıl yapılır? 14 farklı pankek tarifi başlıklı haberimize de bakabilirsiniz)

KREP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 tutam şeker

• 1 tutam tuz

• 1 adet yumurta

• 1 su bardağı süt

• 1 çay bardağı un



Üzeri İçin



• 100 gram sütlü çikolata

• 200 ml krema

• 1 çay bardağı iri çekilmiş badem

• 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

• 1 yemek kaşığı bal

• 1 çay bardağı iri kıyılmış fındık

KREP TARİFİ YAPILIŞ AŞAMALARI

Geniş bir kap içerisine yumurtayı kırın.

Ardından tuz ve şekeri de ilave ederek bir mikser yardımı ile malzemeler eriyinceye kadar çırpın.

Sonrasında süt ve unu da ilave ederek çırpmaya devam edin. Yapışmaz yüzeye sahip bir tavanın içinde birkaç damla zeytinyağı dökün.

Isınan tavanın içerisine bir kepçe ile krep hamurundan bir miktar boşaltın.

Üzeri göz göz olduğunda krep çevrilecek aşamaya gelmiş demektir. Krepinizin tersini çevirin.

Her iki tarafı da pişen krepinizi bir tabağa alın ve üzeri için yazılan malzemeleri dilediğiniz ölçüde sürün.



KAHVALTILIK KREP TARİFİ

Kahvaltıların baş misafiri krep için sofranızda yer açmak istiyor ama nasıl kolay bir krep yapacağınızı bilmiyorsanız işte size şahane bir krep tarifi…



Kahvaltılık Krep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

• 1 su bardağı kadar süt

• 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

• 2 adet yumurta

• ½ su bardağı kadar su

• ½ çay kaşığı tuz

• 5 yemek kaşığı tepeleme un



Yapılışı:

Krep hamurunun pürüzsüz bir yapıda olması oldukça önemli.

Yumurtaları derin bir kap içerisine alın.

Yumurtaları derin bir kap içerisine alın. Zeytinyağı, su, süt ve unu da ekledikten sonra tüm malzemeyi bir mikser yardımı ile çırpın.

Kıvam pürüzsüz bir hale ulaştıktan sonra bir süre krep hamurunuzu dinlenmesi için bir kenarda bırakın.

Yapışmayan tavaya bir miktar yağ dökün ve krep hamurundan bir miktar boşaltın. Bunu yaparken ince bir tabaka olmasına özen göstermelisiniz.

Pişen tarafı ters yüz ettikten sonra pişen krepleri bir tabağa alın. Üzerine bir şey yardımı ile örterek soğumalarını önleyebilirsiniz. Pazar kahvaltılarınızın ve beş çaylarınızın lezzetine lezzet katacağından hiç şüpheniz olmasın.



2 KİŞİLİK KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kalabalık bir aileniz yoksa yapacağınız fazla krep size fazla kilolar olarak geri dönebilir. Bunun yerine 2 kişilik krep tarifi ile sofranıza tadımlık bir lezzet katabilirsiniz.



2 Kişilik Krep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:



• 1 çay bardağı un

• 1 su bardağı kadar süt

• Bir tutam tuz

• 1 adet yumurta

• Tavaya eklemek için sıvıyağ



Yapılışı:

Tüm malzemeleri derin bir kap içerisine koyun ve karıştırın.

Topaklanma geçtikten sonra ısıttığınız tavanın içerisine bir miktar yağ koyun ve kepçe yardımı ile bir miktar krep hamurunu tavaya dökün.

Arzuya göre malzemeleri azaltıp arttırabilirsiniz.



SÜTSÜZ KREP TARİFİ

Evinizde süt yok ama sizin canınız yine de krep çekiyorsa sütsüz krep tarifi ile bu isteğinizi karşılayabilirsiniz.



Sütsüz Krep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

• 2 adet yumurta

• 1 su bardağı kadar su

• 1 tutam tuz

• 1 çay bardağı un

• 1 çay bardağından biraz daha az sıvıyağ



Yapılışı:



Un ve tuz hariç tüm malzemeyi bir kap içerisine boşaltın ve çırpın. İyice çırptıktan sonra un ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Karışımı bir kenarda bir süre dinlendirin.

Yapışmaz tava üzerine yağ ekleyin ve bir miktar krep hamuru dökün.

Göz göz olduktan sonra tersini çevirin. İçine arzu ettiğiniz şeyi ekleyerek rulo haline getirin ve tüketin.







PORTAKALLI KREP TARİFİ

Kış aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan portakal krep ile bütünleştiğinde ortaya çıkan şahane tada inanamayacaksınız.



Portakallı Krep Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

• 3 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

• 5 yemek kaşığı kadar un

• 1,5 su bardağı süt

Portakal Sosu

• 3 yemek kaşığı bal

• 2 adet portakalın suyu

• 2 adet suyunu sıktığınız portakalın kabuğunu rendeleyin

• 4 yemek kaşığı tereyağı



PORTAKALLI KREP TARİFİ YAPIM AŞAMALARI